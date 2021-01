The Good Doctor 4×6: Lim sofre um acidente e lida com traumas (RECAP)

A 4ª temporada de The Good Doctor continua traçando paralelos com a realidade. Depois do pico da pandemia de covid-19, a série trouxe um episódio completamente focado em Lim e um paciente que sofre com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Os dois precisam aprender, juntos, a lidar com os traumas do passado para sobreviver.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 4×6 de The Good Doctor

Lim parecia determinada a deixar a pandemia para trás. Como chefe de cirurgia do St. Bonaventure, ela esteve na linha de frente do combate à doença. Porém, seus desentendimentos com Jordan e Shaun provam que, na verdade, ela está longe de se sentir bem.

Claire também percebe isso e, ao longo do episódio, se dedica a explicar para sua superior como funciona o Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Para ela, o TEPT se manifesta de diferentes formas e não é só a saúde mental de Lim que poderia sofrer com a ansiedade. Pelo contrário, seu próprio corpo poderia traí-la e impedir o seu trabalho.

Um dos momentos mais dramáticos é o desentendimento com Jordan. Afinal, ela não queria fazer um aborto por conta de suas crenças pessoais. Porém, Lim parece sem paciência para lidar com a relutância e explode com a estudante. Além disso, o transtorno da chefe de cirurgia fica claro nas cenas em que ela caminha pelo hospital e parece desconectada de tudo.

(Fonte: ABC/Divulgação)

Mas, no fim, ela sabe que está certa em insistir que Jordan faça o aborto. Afinal, ela ainda é uma estudante e precisa aprender todos os procedimentos médicos para se tornar uma doutora capacitada.

Então, Lim recebe os cuidados de Bem, um veterano que serviu no Iraque e está tentando lidar com os fantasmas do seu próprio passado. Depois de oferecer o tratamento, ela sai para “passear” com a sua moto e acaba em um acidente. Apesar de sobreviver, (pelo menos não temos que lidar com a morte de mais alguém além de Melendez!), fica claro para Lim que ela precisa cuidar de seu próprio TEPT.

Na verdade, a cena final do episódio de The Good Doctor mostra Lim em uma espécie de transe, quase como uma experiência de fora do seu corpo. O palpite é que ela percebeu quão perto esteve de sua própria morte. Agora, ela precisará tomar a decisão de se cuidar para que possa voltar a cuidar de seus pacientes.

O que você achou do episódio 4×6 de The Good Doctor?