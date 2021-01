The Good Doctor 4×7: sentimentos de mudança embalam a trama (RECAP)

The Good Doctor parecia caminhar em águas tranquilas, mas apenas parecia. Ao encontrar Lea montando um aparelho de ginástica unicamente para vendê-lo, Shaun escuta Lea fazer revelações sobre seu passado amoroso que levam o rapaz a pensar sobre o futuro da relação de ambos. Afinal, é possível amar alguém para sempre?

Apesar de Lea garantir que o relacionamento dos dois não vai acabar assim como os relacionamentos anteriores dela vieram a terminar, Shaun insiste que os términos podem ocorrer e que, assim como qualquer relacionamento, o deles não está isento.

Confira o recap a seguir:

Mais detalhes do episódio 4×7 de The Good Doctor

Quem desperta todas essas incertezas em Shaun é o paciente de Morgan, que simplesmente decidiu que faria uma mudança em seu código genético para viver mil anos. Isso, por mais bizarro que possa parecer, tem sido acompanhado de perto por sua esposa, até que ela decide dar um ultimato no casamento quando o magnata se recusa a fazer um tratamento de reversão dos danos provocados pela modificação genética.

Apesar dos altos e baixos, o episódio 4×7 conta com um pouco de humor quando Shaun decide realizar uma pesquisa sobre fazer ou não sexo no chuveiro com Lea. Com a participação de todos os conhecidos e colegas de trabalho, ele volta para casa disposto a tentar o ato. O auge da cena está no sino de vaca que ele traz para Lea.

O sino não será para ser utilizado no sexo, mas, sim, para que a amada o toque como um sinal de alerta quando pensar que os dois estão se distanciando de alguma maneira.

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

O recap do episódio 4×7 nos traz ainda mais provas de amor. A personagem Hannah, sobrevivente de câncer de mama e de câncer de pele, chega ao pronto-socorro com um hematoma que a leva a outro diagnóstico triste. Hannah agora terá que enfrentar o câncer de tireoide e, mais do que isso, a personagem possui o Li-Fraumeni (ou LFS), que seria uma predisporão genética hereditária a diferentes tipos de câncer.

Seu marido Allen, que tem sido uma verdadeira rocha, se mostra ainda mais preparado para mais uma grande batalha ao lado de sua esposa.

Claire chega a aconselhar Allen a deixar a esposa caso não se sinta devidamente preparado para enfrentar tal diagnóstico, mas, antes que comecemos a sofrer por antecipação, Allen decide deixar o emprego para poder cuidar integralmente da esposa.

A 4º temporada de The Good Doctor tem trazido mudanças e mais coisas estão por vir. Só não sabemos se elas são boas ou ruins ainda!