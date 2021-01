The Good Doctor 4×8: Shaun conhece os pais de Lea (Recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 4ª temporada de The Good Doctor continua nos surpreendendo. O 8° episódio foi lançado nesta segunda-feira (25) e finalmente mostrou Shaun conhecendo os pais de Lea depois de tanto tempo de relacionamento entre os dois (e várias idas e vindas também, não é?).

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 4×8 de The Good Doctor

Durante o jantar, a mãe de Lea pergunta se ser autista dificulta o trabalho de Shaun. Além disso, seu pai pergunta qual é a opinião do médico sobre as vacinas, como se as duas coisas estivessem relacionadas. Nesse ponto, Lea já estava extremamente desconfortável e com vergonha dos pais.

Shaun tenta quebrar a tensão com uma piada, o que o ajuda no caso de Mike. Porém, Pam ainda parece ter dúvidas sobre o relacionamento dos dois. Então, no dia seguinte, Lea recebe uma mensagem de sua mãe dizendo que as duas precisam conversar sobre Shaun.

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Para Pam, Lea não é madura o suficiente para lidar com um relacionamento tão complicado e o autismo de Shaun. Porém, depois de tudo o que passaram juntos, o médico não está disposto a abrir mão do relacionamento. Então, ele vai até o hotel de Pam e Mike e os confronta pessoalmente.

Shaun afirma que, sim, o relacionamento deles é complicado, mas enfrentar as coisas juntos é justamente o que os torna tão fortes e melhores como casal. Pam e Mike se sentem culpados e os convidam para jantar novamente. Dessa vez, Glassman também está presente e diz que ele gosta muito de Lea, mas teme que as coisas estejam rápidas demais entre os dois.

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Glassman e Lea conversam emocionalmente no hospital. Ele diz que Lea faz Shaun mais feliz, mas o assusta o fato de ela também ter a capacidade de deixá-lo muito triste. Depois de todos os traumas e dores de Shaun, essa é a última coisa que ele quer, já que Glassman é uma figura paterna para ele.

Ele sempre se preocupou muito com Shaun e, dessa vez, não é diferente. Então, Lea o assegura de que não pretende machucar Shaun e quer crescer ao seu lado. Portanto, os dois finalmente conseguem concordar e estão prontos para seguir em frente!

O que você achou deste episódio de The Good Doctor e de conhecer melhor os pais de Lea? Deixe seu comentário no espaço abaixo!