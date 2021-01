The King of Fighters XV: trailer de revelação é adiado

The King of Fighters XV teria um vídeo de revelação a ser divulgado nesta quarta-feira (6) às 23h. Porém, a SNK, produtora do game, adiou o anúncio sem dar maiores explicações, apenas prometendo avisar aos fãs quando uma nova data for programada.

E não foi só o trailer de The King of Fighters XV que sofreu um adiamento. A revelação do Season Pass 3 de Samurai Shodown também foi adiado. O pacote irá incluir novos lutadores ao game, porém, os fãs da franquia também terão que esperar.

We sincerely apologize to everyone who was looking forward to the announcements. We will inform our fans as soon as the new date and time has been confirmed, and appreciate your kind understanding. #SNK

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) January 6, 2021