The Mandalorian 3ª temporada: o que esperar da série do Disney+

Após a exibição de mais oito episódios eletrizantes, as expectativas para uma 3ª temporada de The Mandalorian no Disney+ são altas. Diversos acontecimentos lançados ao final da temporada fizeram os espectadores imaginarem diversas possibilidades criativas para o desenvolvimento do que vem por aí.

Mas afinal, o que o público pode esperar dos próximos episódios da série?

Acontecimentos que marcaram o final da 2ª temporada de The Mandalorian

(Reprodução)Fonte: Disney+

Para encerrar sua segunda leva de episódios, uma missão de resgate ousada colocou Mando (Pedro Pascal), Bo-Katan (Katee Sackhoff) e o resto de sua tripulação cara a cara com o malIgno Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Vale lembrar que durante toda a temporada ele havia tentado capturar Grogu para fins nefastos.

Com uma luta cheia de perigos nessa galáxia tão, tão distante, vimos a chegada de Luke Skywalker (Mark Hamill) como um verdadeiro Mestre Jedi, pondo fim às forças de Gideon de uma vez por todas. No entanto, essa chegada de Luke é um tanto quanto incômoda, pois pode indicar o encerramento de alguns ciclos na série.

Muito provavelmente, logo no começo da 3ª temporada, teremos uma parada na terra natal do protagonista. Isso se deve a uma promessa que ele havia feito a Bo-Katan sobre lutar pela sua causa em troca de ajuda no resgate do Baby Yoda. Dessa maneira, seria muito legítimo que ele estivesse por lá.

O que esperar da 3ª temporada de The Mandalorian?

Um dos conflitos que poderão ser desenvolvidos nos próximos episódios está relacionado ao poder do Darksaber. Conforme algumas explicações de Gideon no final da 2ª temporada, a lâmina só pode ser obtida por meio de uma batalha. Dessa forma, Bo-Katan teria que lutar com Mando se quisesse governar Mandalore mais uma vez — mesmo que a arma lhe fosse oferecida por ele.

Mesmo que isso ainda seja incerto, já que envolveria rever o passado da sucessão do Darksaber em outras produções, a trama adicionaria muitas tensões para serem resolvidas na 3ª temporada. Será que esses personagens se tornarão inimigos futuramente?

(Reprodução)Fonte: Disney+

Outro assunto que merece atenção nos próximos episódios é Grogu. Por mais que pareça que a 2ª temporada tenha encerrado sua história, é improvável que ele não seja citado mais uma vez.

Vamos lembrar que trata-se de um dos personagens mais amados dessa trama. Mesmo que ele não apareça junto de Mando na 3ª temporada, poderíamos ter pelo menos um episódio que pudesse continuar a história do pequeno Jedi e mostrar para onde Luke e Grogu foram após seu encontro com Gideon.

Recentemente, a Disney também anunciou duas novas séries ambientados no período de The Mandalorian. Trata-se de Rangers of the New Republic e Ahsoka, que poderão conectar algumas pontas soltas deixadas para trás.

A série The Book Of Boba Fett, anunciada no final da 2ª temporada para dezembro de 2021, também aparenta trazer aos fãs tramas que se entrelaçam e montam um grande quebra-cabeça no universo Star Wars.

Portanto, resta-nos aguardar por todas essas novidades!