The Mandalorian é a série mais pirateada de 2020, de acordo uma análise anual feita pelo TorrentFreak, que considera o volume total de downloads de torrents dos episódios de todos os programas de televisão. Contudo, o site ressalta que essa forma ilegal de consumo representa uma pequena parcela de todo o cenário. Isso porque muitos usuários assistem produções em outros tipos de serviço e sites, cujas estatísticas não relatam os números de visualização.

A série do Disney+ baseada no universo de Star Wars é a primeira a destronar o “legado” de Game of Thrones, que até sua última temporada dominou o grupo de produções mais pirateadas. Em segundo lugar na lista atual, encontra-se The Boys, do Prime Video, seguida por Westworld, da HBO. Confira o ranking completo:

As séries mais baixadas de 2020Fonte: TorrentFreak/Reprodução

O TorrentFreak destaca que o trio de séries mais baixadas estão disponíveis em plataformas de streaming diferentes, indicando um possível cenário de fragmentação da indústria do entretenimento. Afinal, para o público assistir a esses títulos, é preciso assinar três serviços diferentes, o que gera um custo considerável e explica parte do problema da pirataria.

The Mandalorian conquistou ainda mais popularidade na nova leva de episódios repleta de referências a saga — inclusive com personagens queridos pelos fãs — e recentemente foi eleita a franquia mais relevante da atualidade. O sucesso produzido por Dave Filoni e Jon Favreau fez com que o Disney+ renovasse a saga para a terceira temporada.

Ainda está garantido pelo serviço mais três novas séries live action derivadas, que devem conceber um crossover, The Book of Boba Fett, com Temuera Morrison e Ming-Na Wen; além de Ahsoka, título centrado na antiga aprendiz de Anakin Skywalker, vivida por Rosario Dawson; e Rangers of the New Republic, ainda sem detalhes revelados.