The Mandalorian: participação de Mark Hamill foi uma surpresa para o elenco

A participação de Luke Skywalker (Mark Hamill) no final da 2ª temporada de The Mandalorian foi uma surpresa para o elenco, de acordo com o que Gina Carano, que interpreta Cara Dune, contou durante uma entrevista recente.

Segundo a atriz, todos foram pegos de surpresa no dia das filmagens. “Eu comecei a descobrir que isso iria acontecer quando estava na maquiagem”, revelou, explicando que nos roteiros iniciais não havia nenhuma menção à participação do personagem. “Todos que trabalharam em The Mandalorian são insanos, como fãs insanos de Star Wars”, comentou.

O final da 2ª temporada de The Mandalorian foi concluído com Luke Skywalker vindo para o resgate, assim que Din Djarin (Pedro Pascal) e seus aliados estavam prestes a ser esmagados pelos Dark Troopers a bordo do cruzador leve de Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

No entanto, como a série se passa em um período no qual Luke ainda é jovem, logo após O Retorno de Jedi, lançado em 1983, a equipe da série precisou utilizar computação gráfica para reconfigurar a aparência do personagem em Max Lloyd-Jones, que serviu como dublê de corpo para Hamill.

(Reprodução)Fonte: Disney+

Mark Hamill agradece participação em The Mandalorian

O intérprete original de Luke admitiu que ficou surpreso que sua participação especial não tivesse sido estragada por vazamentos. “O fato de termos conseguido manter meu envolvimento [na série] em segredo por mais de um ano, sem vazamentos, é um milagre”, compartilhou ele em suas redes sociais.

Hamill também agradeceu Jon Favreau publicamente, assim como também citou Dave Filoni por dar a ele a chance de retornar como Luke após o encerramento da nova trilogia de Star Wars. “Às vezes, os maiores presentes são os mais inesperados e algo que você nunca percebeu você queria até que fosse dado”, escreveu.

As duas primeiras temporadas de The Mandalorian estão disponíveis no Disney+.