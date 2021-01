The Marvelous Mrs. Maisel: 4ª temporada inicia suas filmagens

As filmagens da 4ª temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, série do Amazon Prime Video, vão começar nesta quarta-feira (20), em Nova York. A informação foi relatada pelo TV Line.

Em uma entrevista ao mesmo site publicada em outubro, a criadora da série, Amy Sherman-Palladino, já havia sugerido que o início dos trabalhos aconteceria em meados de janeiro. Aparentemente, todas as expectativas foram confirmadas, mesmo com a pandemia do coronavírus que atrasou os cronogramas originais.

Na época, a roteirista e produtora havia contado que cenários e figurinos estavam sendo construídos a todo vapor, além de haverem reuniões em vários momentos com o elenco. Tudo isso acontecia para que a leitura dos roteiros fosse realizada.

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Saiba mais sobre a 4ª temporada de The Marvelous Mrs. Maisel

Em um comunicado oficial divulgado recentemente, o parceiro titular de Amy, Daniel Palladino, observou que, embora a série tenha sua unidade criativa preservada e o público sinta como se a produção fosse a mesma de sempre, com os diversos protocolos de segurança e as inúmeras restrições seguidas, para evitar a propagação da covid-19, muitas coisas precisaram passar por mudanças.

“Haverá muito mais efeitos visuais porque há limites para o que podemos fazer”, explicou ele sobre os ajustes criativos que a série precisou realizar. “Na temporada passada, nosso [episódio de] estreia contou com 850 extras [filmados] em um hangar para aviões. Não podemos fazer isso [dessa vez]”, lembrou.

Aparentemente, The Marvelous Mrs. Maisel possui uma produção bastante ambiciosa em termos técnicos, mas ao que tudo indica, o público não perceberá nenhuma mudança significativa nas telas do Amazon Prime Video.

No elenco, há o retorno da protagonista interpretada por Rachel Brosnahan, além de Luke Kirby, Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak e Caroline Aaron. Stephanie Hsu, que estreou durante a temporada passada, também estará de volta.

Vamos aguardar ansiosos pelos novos episódios de The Marvelous Mrs. Maisel!