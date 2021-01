The Medium ganha novo vídeo mostrando sua arte conceitual

The Medium, novo jogo de terror que chega no dia 28 de janeiro para Xbox Series S/X e PC, ganhou um novo vídeo. Ele mostra as artes conceituais do jogo e o processo de criação de boa parte dos cenários e personagens. Recentemente, o game ganhou um trailer de 14 minutos mostrando a sua jogabilidade.

O vídeo, com pouco mais de 3 minutos, traz declarações da equipe de produção do jogo em relação à sua parte gráfica. Ele também mostra todo o processo de criação, desde as artes ainda no papel, até o momento em que são inseridas dentro do game.

Por conta disso, o vídeo acaba sendo bem revelador em relação aos cenários do jogo. É possível notar um clima que lembra muito jogos como Silent Hill, com ambientes devastados e repletos de perigos. Já a parte sobrenatural do jogo, traz cenários macabros, compostos por ossos, cavernas e outros elementos característicos de títulos do gênero.

The Medium será lançado no dia 28 de janeiro para Xbox Series S/X e PCFonte: Xbox

The Medium apresenta a personagem Marianne, uma médium que é assombrada com passagens entre o plano real e o sobrenatural. Dessa forma, ela precisa descobrir os mistérios por trás dessas mudanças de plano e sobre algumas visões do seu passado.