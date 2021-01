The Medium no PS5? Desenvolvedora não descarta possibilidade

Em entrevista recente, o estúdio Blobber Team comentou sobre as possibilidades de levar The Medium para o PS5, já que neste momento o título só foi confirmado para ser distribuído no Xbox Series S/X e PC.

Nos últimos anos, a desenvolvedora Blobber Team trabalhou em diversos títulos multiplataformas que estampariam a capa principal de seu portfólio. Porém, o anúncio de The Medium parece ter ido na contramão da empresa, já que o jogo foi confirmado para chegar apenas nos consoles de nova geração da Microsoft e PC.

Dessa forma, quando questionado sobre a possibilidade de portar o game de horror para o PS5, o produtor Jacek Zieba comentou que “por enquanto, estamos apenas nos concentrando no Xbox e no PC”, sem descartar ou negar as chances dos consoles da Sony terem acesso. Curiosamente, tal frase foi a mesma dita por ele quando Blair Witch foi lançado em 2019 direto no Xbox Game Pass, e acabou chegando ao PS4 meses depois.

“Nunca sabemos”, respondeu o designer Wojciech Piejko ao ser questionado sobre os planos do estúdio. “É sempre tipo, ok, então o que virá a seguir? Talvez Observer 2 ou talvez… Estamos sempre nos perguntando. Portanto, não estamos fechando nenhuma porta, mas agora podemos apenas dizer que haverá escuridão por trás dessas portas.”

