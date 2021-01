The Medium recebe novo trailer focado nos poderes da protagonista

Não há dúvidas de que há muitos fãs animados para saber mais sobre The Medium, um novo jogo de terror psicológico que nos coloca no controle da médium Marianne. Felizmente, a desenvolvedora polonesa Bloober Team acaba de liberar um trailer inédito do título.

Esse é o segundo trailer que vemos sobre o jogo e, desta vez, o foco é total para a protagonista e seus poderes psíquicos. Melhor ainda, temos uma demonstração de como poderemos utilizar seus poderes para resolver mistérios do mundo espiritual com Marianne.

Para quem não conhece muito sobre o jogo ainda, basta dizer que se trata de um jogo de horror em terceira pessoa que parece ter muita influência dos antigos títulos de franquias como Silent Hill e Resident Evil.

Um de seus maiores diferenciais é que você pode explorar dois mundos ao mesmo tempo, sendo um o físico e o outro o mundo dos espirítos. Outro fato que pode te deixar animado é saber que a trilha sonora do jogo foi co-criada por Akira Yamaoka, que trabalhou na série Silent Hill pela maioria de seus games.

The Medium será lançado no PC, Xbox Series S e Xbox Series X no dia 28 de janeiro deste ano. Os assinantes do Xbox Game Pass ainda têm a boa notícia de que o game estará disponível no catálogo do PC e console já no dia de lançamento,