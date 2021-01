The Medium: trailer traz atmosfera à la Silent Hill

A desenvolvedora Blobber Team publicou o trailer oficial de lançamento de The Medium, apresentando rapidamente a trama principal da história e algumas das muitas ameaças e terrores que estarão esperando os jogadores no mundo espiritual.

Com uma pegada muito parecida com a de Silent Hill, especialmente pela atmosfera misteriosa, uma história densa e, como não podia faltar, a icônica trilha sonora orquestrada pelo mestre Akira Yamaoka, o novo trailer cinematográfico de The Medium mostra um pouco da dura jornada de Marianne, levada a um local abandonado após receber uma ligação estranha. Confira abaixo o vídeo.

The Medium está disponível para Xbox Series S/X e PC, e também já pode ser adquirido por todos os assinantes Xbox Game Pass.