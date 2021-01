The Office: streaming lança simulador de funcionários da Dunder Mifflin

A série The Office está mudando de casa nos Estados Unidos, deixando de ser exibida pela Netflix e passando a fazer parte do Peacock, streaming da NBCUniversal que foi lançado na metade de 2020.

Para comemorar essa mudança, o serviço de streaming lançou o Dunder Mifflin Employee Simulator, ou seja, um simulador para que os fãs possam se sentir como um verdadeiro empregado da Dunder Mifflin.

A novidade foi compartilhada pelo perfil do Peacock no Twitter dizendo: “sempre quis ser um funcionário Dunder Mifflin? Vá explorar http://dundermifflin.com e clique em tudo”.

(Fonte: Captura de Tela/NBCUniversal/Reprodução)Fonte: CBR

Como podemos ver na imagem, o site simula a visão do desktop de um computador da Dunder Mifflin, trazendo várias pastas e ícones nos quais os fãs terão acesso a conteúdos de todas as temporadas da série, como fotos e vídeos de bastidores. Uma das pastas traz também perfis de cada um dos personagens.

A má notícia é que, assim como o serviço de streaming Peacock, o site não pode ser acessado por brasileiros (puxa vida!).

O Peacock também divulgou alguns vídeos com cenas inéditas da série. O primeiro deles foi uma cena deletada do episódio “Beach Games”, o 23º da 3ª temporada do programa.

Confira:

The Flintstones theme song wasn’t the only song #TheOffice cast sang on the bus. ?? ?? Check out this never-before-seen deleted scene and stream extended episodes and extras with #TheOfficeonPeacock. https://t.co/cxhSmMIRzV pic.twitter.com/8Znmv6ZVDC — Dunder Mifflin Peacock (@peacockTV) January 2, 2021

O outro vídeo divulgado conta com uma sequência de 5 minutos de duração com o personagem Dwight caindo em mais uma pegadinha feita por Jim ao acreditar que ele está dentro da Matrix.

Por fim, tivemos também um vídeo mostrando algumas cenas dos bastidores do episódio piloto da série, lançado em 2005.

Assista:

No Brasil, The Office pode ser vista no streaming Amazon Prime Video.