The Office supera The Mandalorian em audiência nos streamings

A clássica e já encerrada série The Office continua movimentando os fãs de Michael Scott e sua equipe de funcionários da Dunder Mifflin. De acordo com as informações divulgadas pelo instituto de pesquisa Nielsen, a série da NBC superou a concorrência de The Mandalorian e se tornou o programa mais visto nos streamings no começo de dezembro de 2020.

The Office atingiu a impressionante marca de 1,3 bilhão de minutos assistidos nos streamings na semana entre os dias 7 e 13 de dezembro de 2020. Não muito atrás, a série do universo de Star Wars, liderada pelo mandaloriano Din Djarin e pelo seu parceiro Grogu — também conhecido como Baby Yoda — atingiu a também impressionante marca de 1 bilhão de minutos vistos no Disney+.

(Fonte: NBC/Reprodução)Fonte: The Verge

Porém, vale lembrar que The Office conta com a disponibilização de 192 episódios de todas as suas nove temporadas, enquanto a produção do Disney+ tem apenas 2 temporadas, com 16 capítulos no total.

Um dos motivos que podem ter impulsionado o público a maratonar The Office foi a mudança de casa da série nos streamings. Lá nos Estados Unidos, até dia 31 de dezembro de 2020, o programa era distribuído pela Netlfix. Após essa data, a NBCUniversal puxou para si os direitos de distribuição, levando o time da Dunder Mifflin para o Peacock.

The Office foi exibida na TV norte-americana durante nove temporadas entre 2005 e 2013 no canal de TV NBC. No Brasil, a série pode ser vista no streaming Amazon Prime Video.