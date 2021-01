The Tourist: Jamie Dornan estrelará nova minissérie do HBO Max

O HBO Max, serviço de streaming da HBO, começou a divulgar o elenco de sua próxima minissérie de mistério, The Tourist (O Turista, em português). Entre eles, o ator Jamie Dornan, conhecido por seu papel na franquia 50 Tons de Cinza, foi escalado como protagonista.

Ao lado do astro, a série, que foi escrita por Harry e Jack Williams, da Two Brothers Pictures, mesma produtora da aclamada Fleabag, também contará com Danielle Macdonald, do filme Dumplin’, Shalom Brune-Franklin, do seriado policial britânico Line of Duty e Hugo Weaving, conhecido por sua atuação na franquia Senhor dos Anéis.

As filmagens estão previstas para começar em breve na Austrália. O projeto foi encomendado pelo canal BBC One, pela emissora alemã ZDF e pelo serviço de streaming australiano Stan.

(Aviron Pictures/Reprodução)Fonte: Aviron Pictures

Saiba mais sobre a nova minissérie do HBO Max

Na minissérie, Dornan interpretará um homem britânico que se encontra sendo perseguido no meio do deserto australiano por um caminhão que tenta empurrá-lo para fora da estrada. Após uma alucinada perseguição, o homem acorda no hospital, porém, sem memória de quem é.

Enquanto continua sendo perseguido por figuras de seu passado, o personagem de Dornan vai em busca de respostas.

Além do ator irlandês, Macdonald interpretará Helen Chambers, uma jovem policial iniciante. Brune-Franklin será Luci, uma garçonete que se junta ao protagonista na sua jornada. Já Weaving interpreta o agente Lachlan Rogers, um conceituado detetive líder da unidade de Crimes Graves na Austrália.

Os irmãos Williams serão os produtores executivos do projeto, juntamente com Christopher Aird e Andrew Benson, da Two Brothers Pictures. Além disso, Lisa Scott será a produtora, enquanto Chris Sweeney será produtor executivo e diretor.

A série limitada terá seis episódios e será coproduzida pelo HBO Max, que também tem os direitos de exibição nos EUA.