The Witcher: Blood Origin – Jodie Turner-Smith será protagonista da série

A atriz Jodie Turner-Smith, famosa por sua participação na série Nightflyers, vai estrelar a série The Witcher: Blood Origin, da Netflix. A produção é uma prequel de The Witcher, que atualmente se prepara para lançar sua 2ª temporada no streaming.

Turner-Smith, que nasceu na Inglaterra, já recebeu diversos prêmios importantes, principalmente por seu papel no filme Queen & Slim. Na produção, ela interpreta Queen, ao lado do indicado ao Oscar, Daniel Kaluuya. O filme foi roteirizado por Lena Waithe e dirigido por Melina Matsoukas.

Na série prequel da Netflix, a atriz interpretará Éile, uma guerreira de elite abençoada com a poderosa voz de uma deusa. A personagem teria deixado seu clã original, além de uma posição privilegiada como guardiã da Rainha, para seguir seu coração como uma artista nômade.

Entretanto, após um misterioso evento catastrófico acontecer no continente, Éile precisará retornar para seu lugar de origem em busca de um grande acerto de contas e redenção.

Saiba mais sobre The Witcher: Blood Origin, da Netflix

Situada cerca de 1.200 anos antes dos eventos vistos na série original, The Witcher: Blood Origin contará diversas histórias que levaram à famigerada “conjunção das esferas”. Nessa época, o mundo dos seres sobrenaturais, dos homens e dos elfos se fundiram para se tornar apenas um.

A produção executiva da prequel tem Declan de Barra como nome principal. Além disso, o time de produção ainda conta com a presença de Lauren Schmidt Hissrich, criadora da série original, e Andrzej Sapkowski, autor dos livros nos quais os episódios foram baseados.

Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski, Jarek Sawko também atuam como produtores do projeto. Por enquanto, não há outros nomes confirmados no elenco, mas certamente saberemos em breve sobre todos eles.

A 1ª temporada de The Witcher pode ser conferida na Netflix.