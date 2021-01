Thiago Maia, volante do Flamengo, publica vídeo se recuperando de lesão

O Flamengo perdeu uma importante peça do elenco nesta temporada. Isso porque o volante Thiago Maia sofreu uma lesão no joelho e precisou realizar uma cirurgia.

A previsão de retorno aos gramados de Thiago Maia é de oito meses. O jogador já iniciou a recuperação e postou nas redes sociais.

“Feliz pela evolução” escreveu.

Thiago Maia estava no Flamengo por empréstimo junto ao Lille-FRA. Com a lesão, os clubes prorrogaram a permanência do volante por mais uma temporada.

Dentro de campo, o elenco segue com a preparação visando o clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã.