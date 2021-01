Thiago Neves desabafa nas redes sociais após derrota do Sport e dispara: ‘Seguimos sendo roubados’

Sport e Palmeiras se enfrentaram neste sábado (9), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terminou 1 a 0 para os visitantes e um lance polêmico nos acréscimos da partida tem dado o que falar.

Aos 49 minutos da etapa final, árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade assinalou um pênalti a favor dos mandantes. Porém, após intervenção do VAR e ida ao monitor, a penalidade acabou anulada.

Após o confronto, Thiago Neves, um dos jogadores mais experientes do Leão utilizou as redes sociais para disparar de forma veemente contra o erro. O meia escreveu: ‘Seguimos sendo roubados’.

A infração foi marcada depois que um chute de um jogador do time alviverde acertou o braço de Rony, que estava dentro da área. Após análise no árbitro de vídeo, no entanto, a penalidade foi anulada.

Veja abaixo o desabafo de Thiago Neves:

Seguimos sendo ROUBADOS!! 🤬🤬 — Thiago Neves (@thneves10) January 10, 2021

Além do meia, o técnico Jair Ventura também criticou a decisão da arbitragem. Em entrevista coletiva, afirmou que não era a primeira vez que erravam contra o Sport, mas se conteve por conta, como ele mesmo afirmou temer, da possibilidade de ser denunciado ao STJD.

“Não é a primeira vez. Se fosse a primeira vez… Daqui a pouco, o campeonato vai passando, faltam nove jogos, agora, depois que acaba, ninguém vai lembrar dos pontos que foram tirados da gente. É triste, porque a gente trabalha para caramba. Vou seguir, ainda, sem falar de arbitragem. Posso pegar um gancho. Eu estou pendurado, não posso nem falar com o juiz. Estou com dois cartões e eu não posso largar minha equipe”.

Com a derrota, o Sport se mantém perto da zona de rebaixamento. O clube pernambucano está com 32 pontos, na 14ª posição, quatro a mais que o Bahia, 17º colocado.

Na próxima rodada, os comandados por Jair Ventura encaram o Fluminense, no Maracanã, sábado (16), às 19h.