Thiago Silva diz por que vice na Libertadores com o Fluminense doeu mais que o com o PSG na Champions: ‘Eu frustrei muitas pessoas’

Atualmente no Chelsea, o zagueiro Thiago Silva, dentre outros clubes, marcou época vestindo a camisa de Fluminense e Paris Saint-Germain. Em comum entre as duas equipes está o fato do defensor ter chegado à final dos torneios mais importantes do continente, tanto do sul-americano, quanto do europeu, e ter conquistado o vice-campeonato.

Em entrevista à TNT Sports, Thiago Silva comparou as duas decisões e afirmou que a de 2008 contra a LDU, pela Conmebol Libertadores, foi mais dolorosa que a Uefa Champions League perdida para o Bayern de Munique.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Dependendo da proporção que você vê da Champions na Europa e da Libertadores na América do Sul, equivalem um ao outro. Posso te dizer que me doeu mais foi a Libertadores. Pelo simples fato de estarmos jogando em casa, com o estádio com mais de 90 mil pessoas, no final todo mundo chorando”, começou por afirmar.

“Então, de alguma forma, me senti muito triste de estar olhando as arquibancadas e pessoas chorando. Eu frustrei muitas pessoas naquele dia. Não que tenha sido diferente na final da Champions, mas o contexto era diferente pelo estádio estar vazio. De a gente não ver na cara dos torcedores aquela tristeza que eu vi no Maracanã”, complementou.

Thiago Silva comemora após marcar para o Fluminense sobre o Boca Juniors Getty Images

Entre 2006 e 2008, Thiago Silva marcou época com a camisa do Fluminense. Após conquistar a Copa do Brasil em 2007, o zagueiro esteve presente na grande campanha na Libertadores em 2008, eliminando equipes como São Paulo e Boca Juniors. Na final, contra a LDU, derrota por 4 a 2, no Equador, e vitória por 3 a 1, no Maracanã. No entanto, revés por 3 a 1 nos pênaltis e vice na única final que o Tricolor chegou em sua história.

Já pelo PSG, nova final inédita. Depois de desbancar Borussia Dortmund, Atalanta e RB Leipzig, nas oitavas, quartas e semifinais, respectivamente, o clube francês encarou o Bayern de Munique na final. Na decisão, derrota por 1 a 0 e novo vice-campeonato amargo na carreira de Thiago Silva.

Thiago Silva lamenta a eliminação do PSG para o Real Madrid na Champions EFE

Para a atual temporada, o defensor de 36 anos acertou com o Chelsea. Até o momento, entrou em campo 15 vezes e marcou dois gols. Na atual edição da Champions, os Blues estão nas oitavas e irão encarar o Atlético de Madrid.