This Is Us: 5ª temporada tem episódios adiados devido à pandemia

Depois de 6 episódios emocionantes da 5ª temporada de This Is Us, o criador da série, Dan Fogelman, anunciou que os próximos episódios serão adiados por conta de atrasos na produção. Devido à pandemia, as medidas de segurança em Los Angeles impediram a continuidade da equipe de produção e os novos capítulos serão exibidos novamente a partir de 2 de fevereiro.

Saiba mais sobre a 5ª temporada de This Is Us

O início da temporada já tinha sido adiado por causa da pandemia. Porém, a produção acreditava em uma situação mais normalizada, o que não foi o caso depois dos números dos Estados Unidos de pessoas infectadas serem atualizados. Sendo assim, a temporada começou em 27 de outubro e 4 episódios foram transmitidos antes de um hiato.

Em seguida, novos episódios foram lançados em 5 e 12 de janeiro. Então, a partir desta semana, a série tem nova pausa e retorna apenas em fevereiro.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

No último episódio lançado, finalmente descobrimos mais sobre o passado de Randall e sua mãe biológica. Por tratar-se de um dos episódios mais emocionantes de This Is Us, a notícia desta nova pausa não é fácil de aceitar. Afinal, agora teremos que esperar mais que o previsto para descobrir os próximos passos de Kevin.

Ainda segundo a NBC, o episódio 7 da 5ª temporada de This Is Us leva Kevin a uma viagem estressante, enquanto Jack e Kevin (quando criança) participam de um acampamento de treino de futebol.

