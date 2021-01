This Is Us 5×6: conheça a mãe biológica de Randall (Recap)

A 5ª temporada de This Is Us conseguiu um feito que nem todas as séries são capazes: dedicar um episódio inteiro a uma personagem desconhecida até o momento. Porém, o capítulo se tornou um dos mais dramáticos da temporada. Isso porque o 6° episódio mergulhou no passado de Laurel, a mãe biológica de Randall.

Mais detalhes sobre This Is Us 5×6

De forma geral, Laurel teve dois relacionamentos (familiares e amorosos) relevantes para sua história e, consequentemente, para a de Randall. O primeiro foi com sua tia Mae. Afinal, ela foi uma figura materna para Laurel, mais até mesmo que a sua própria mãe. Embora tenha sofrido muito, o apoio de sua tia sempre foi o suporte que ela precisava para seguir em frente.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Aliás, sua tia a ajudou a sair de um casamento arranjado por seu pai e recomeçar a vida depois de passar um tempo na prisão.

Além disso, seu relacionamento com Hai também foi decisivo em sua história. Isso porque ele provavelmente foi o único que ela realmente amou. Porém, após a morte de seu irmão, seu pai arranjou um casamento e ela acabou viciada em heroína. Aliás, vale lembrar que William usava a droga com ela.

Então, Randall descobriu que a vida triste de sua mãe foi mais uma forma como o racismo afetou sua vida. Afinal, sua mãe foi condenada à prisão. Por mais que ela fosse usuária de drogas, não há como negar que a cor de sua pele foi um fator decisivo na condenação.

Depois de livre, ela se sentiu envergonhada demais para continuar com Randall. E, infelizmente, ele só descobriu que sua mãe sobreviveu ao seu nascimento quando ela já tinha falecido.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

A vida de Laurel foi muito triste e, sem dúvidas, uma das histórias mais profundas contadas em This Is Us. Porém, a parte positiva é que seu fantasma dá um dos mais poderosos conselhos para o filho: ele precisa deixar a dor para trás se quiser viver uma vida melhor. Afinal, o ressentimento só vai se tornar um fardo cada vez mais pesado caso ele não consiga desapegar.

No fim do episódio, Randall herda a fazenda que costumava ser de Mae. Por isso, Hai decide sair da casa para que o filho de Laurel tenha seu espaço. Enquanto isso, Randall decide que está finalmente pronto para conversar com Kevin.

