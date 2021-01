Tiago Leifert explica dinâmica da semana no BBB21 · .

No encerramento do BBB21 desta quarta-feira (27), Tiago Leifert explicou como vai funcionar a dinâmica do reality show da Globo nos próximos dias. O apresentador falou sobre a prova do líder, anjo e confirmou que o big fone vai tocar no sábado (30).

“Quinta-feira [28] tem prova do líder, depois essa semana também tem prova do anjo. Amanhã [quinta] também a gente combina todo o nosso esquema do paredão de domingo e também como vai funcionar o big fone”, explicou Leifert.

O apresentador do BBB21 destacou que a dinâmica do big fone será diferente. Apesar de ainda não ter dado detalhes do que vai acontecer, o que se sabe é que a ligação será feita depois das 17h e será exibida durante o Caldeirão do Huck, como uma tentativa de conter o SBT, que mostrará a final da Libertadores, entre Santos x Palmeiras, no mesmo horário.

“A gente fez algumas mudanças na mecânica do big fone ou big fones. E eu explico tudo pra vocês na quinta”, anunciou Tiago Leifert, dando a entender que ele pode tocar mais de uma vez.

Confira o vídeo abaixo:

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#23 – Avaliamos os participantes do BBB21!” no Spreaker.