Time alemão rememora goleada histórica contra o Bayern e brinca com Palmeiras nas redes sociais

O Palmeiras ganhou o direito de, como campeão da Conmebol Libertadores, representar a América do Sul no Mundial de Clubes. É a chance de bater de frente com o Bayern de Munique, atual ganhador da Uefa Champions League.

O possível confronto entre brasileiros e alemães gerou até uma brincadeira nas redes sociais. Após a confirmação do título palmeirense, o Eintracht Frankfurt foi ao Twitter e marcou o clube paulista, lembrando uma vitória histórica sobre o Bayern.

“Oi, Palmeiras, chama na DM…”, postou o perfil em português do Eintracht Frankfurt, com a imagem do placar de 5 a 1, em partida realizada em 2 de novembro de 2019.

O placar elástico, curiosamente, deu o pontapé inicial de uma temporada marcante para o Bayern. Após a derrota, o clube demitiu Niko Kovac e efetivou o alemão Hansi Flick no cargo. Foi a mudança que ajudou nas conquistas da Bundesliga e da Champions, com campanha 100%.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo dia 7, contra o vencedor do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. O Bayern joga na segunda-feira, contra o vencedor de Al-Duhail, do Catar, e Al-Ahly, do Egito.

A finalíssima está marcada para 11 de fevereiro, às 15h.