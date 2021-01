time argentino ganha uma solução e um problema para a semi

O técnico Miguel Ángel Russo ganhou uma solução e um problema para enfrentar o Santos, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em La Bombonera, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores.

O duelo entre Boca x Santos, dois dos maiores clubes do planeta, terá transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports e acompanhamento em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

Horas depois do empate por 2 a 2 contra o River Plate no Superclássico, o elenco xeneize voltou a campo neste domingo, para um leve treinamento. A novidade foi a presença de Diego “Pulpo” González, que não havia sido relacionado para encarar o arquirrival.

O meia parece estar recuperado de uma contratura muscular na coxa direita, mas a notícia ainda não dá para ser comemorada. O departamento médico espera que o jogador siga sem dores para que seja liberado para enfrentar o Santos.

Por outro lado, Jorman Campuzano também reclamou de dores na coxa direita e virou dúvida contra o time da Vila Belmiro. O colombiano sofreu a lesão em uma arrancada para brecar o avanço de Nicolás De La Cruz no Superclássico. Pouco depois, foi expulso.

Pulpo participou normalmente do treinamento deste domingo, enquanto Campuzano quase não se moveu e deve ter um diagnóstico mais preciso nesta segunda. Se for vetado, Nicolás Capaldo aparece como favorito para a posição.

O atacante Wanchope Ábila, ex-Cruzeiro, também reclamou de um desgaste muscular e foi substituído contra o River, mas participou normalmente do trabalho regenerativo neste domingo e não deve ser problema para enfrentar o Santos.