Time de Iniesta no Japão, Vissel Kobe entra na briga por Lincoln

O Flamengo terminou 2020 buscando um novo destino para o atacante Lincoln. O jogador de 20 anos vem treinando separado e não está nos planos do técnico Rogério Ceni.

Os rubro-negros negociavam com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. No entanto, parece que a proposta japonesa é melhor para a equipe carioca.

O Vissel Kobe (JAP), time do meia espanhol Iniesta, quer contar com Lincoln por uma temporada, por empréstimo. Para isso, pagariam US$ 4 milhões (R$ 21,3 mi) e poderiam adquirir o atacante em definitivo após o período.

Lincoln chegou a fazer parte do elenco do Flamengo em 2020. Só que o gol perdido contra o Atlético-GO acabou com a paciência da torcida com o jogador. O atacante já era perseguido pelos rubro-negros pela chance desperdiçada na final do Mundial de Clubes.

Lincoln vem treinando separado desde que completou 20 anos. A tendência é a de que o jogador resolva seu futuro nos próximos dias.