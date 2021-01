Time de Leandro Damião no Japão conquista título da Copa do Imperador

Atual campeão japonês, o Kawasaki Frontale iniciou 2021 com mais um título de expressão. Nesta sexta-feira, a equipe dos brasileiros Leandro Damião e Jesiel faturou a tradicional Copa do Imperador no país asiático.

Na decisão, disputada no estádio Nacional, em Tóquio, vitória diante do Gamba Osaka por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado por Kaoru Mitoma, aos dez minutos da etapa complementar.



Foto: Reprodução/TV

Ex-Santos e Internacional, Leandro Damião destacou mais um feito pelo Kawasaki Frontale. “Começar o ano com um título já é indício de que teremos uma excelente temporada pela frente. Fico muito contente em comemorar mais um título aqui com meus companheiros de equipe. Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito e é resultado de muito empenho e dedicação de todos”, comentou o atleta, que participou do lance do gol do título.