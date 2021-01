Time de técnico brasileiro perde em casa por 3 a 0 no Campeonato Português

Neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Português o Maritimo, do técnico Milton Mendes, perdeu em casa, por 3 a 0, para o Paços de Ferreira. Os comandados do treinador brasileiro vinham de duas vitórias seguidas, uma delas contra o Sporting nas oitavas de final da Taça de Portugal. Os gols da partida foram marcados por Bruno Costa, Luiz Moreira e Luther Singh. O Maritimo está na oitava colocação, com 15 pontos.

Também neste domingo, o Moreirense empatou em casa com o Portimonense por 2 a 2, com gols de Rafael Martins e Steven de Sousa Vitória, para os mandantes, e Lucas Possignolo e Dener para os visitantes. O Moreirense está em sétimo, com 18 pontos, já o Portimonense tem 15, e está na 11º posição.

Dentre os times que estão disputando o título da Liga Nos, Porto e Benfica jogam na segunda-feira. Os Dragões encaram o Farense, fora de casa, e os Encarnados recebem o Nacional. Já o Sporting joga só na terça-feira. O líder enfrenta o lanterna Boavista.