Time do Barça testa negativo para covid-19 e poderá jogar nesta quarta

Depois de dois membros da equipe técnica do Barcelona testarem positivo para covid-19, o treinamento desta terça-feira de manhã foi suspenso. Seguindo o protocolo do Campeonato Espanhol, os integrantes do time titular tiveram que fazer novos testes onde todos deram negativo.

Sendo assim, o Barça volta aos treinamentos pela tarde e após isso o técnico Ronald Koeman irá se pronunciar.

ℹ️ Los jugadores del primer equipo dan negativo en las pruebas PCR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2021

Os Culés irão jogar nesta quarta-feira, dia 6, contra o Athletic Bilbao fora de casa pela Liga Espanhola. Na quinta colocação, a equipe de Messi irá tentar vencer para se aproximar ainda mais dos líderes do campeonato, já o time da casa se encontra na 9º colocação.