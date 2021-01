Time provável do Santos na final atuou junto três vezes e não venceu

O Santos duela com o Palmeiras neste sábado (30), às 17 horas, no Maracanã, pela final da Copa Libertadores. O técnico Cuca ainda não confirmou o time para o confronto, mas a provável escalação do Peixe é: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Soteldo, Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

Essa formação do Peixe atuou junta apenas três vezes e ainda não venceu. Foram dois empates e uma derrota.

Ainda na Libertadores da América, essa equipe perdeu para a LDU na Vila Belmiro por 1 a 0, no jogo de volta das oitavas de final, mas o Santos se classificou para as quartas com o critério de gol fora (venceu por 2 a 1 em Quito). Inclusive, foi a única derrota do Peixe na competição.

Pelo jogo de ida das semifinais, a mesma equipe empatou sem gols com o Boca Juniors na Bombonera. Na ocasião, o Alvinegro jogou bem e teve um pênalti não marcado ao seu favor.

Curiosamente, um dos confrontos da equipe provável do Santos foi justamente diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Em jogo movimentado, com presença de VAR, o Peixe empatou com o rival em 2 a 2, na Vila Belmiro.

Se Cuca optar por João Paulo no gol, o time titular na final teria atuado junto apenas uma vez, mas a lembrança é bastante positiva. O Peixe eliminou o Boca Juniors por 3 a 0 na Vila Belmiro e conseguiu a classificação para a final da Copa Libertadores.

O Santos faz o último treino antes da final nesta sexta. O técnico Cuca deve manter a dúvida sobre a escalação até momentos antes da partida deste sábado.