Time treinado por Wayne Rooney fecha suas instalações após ter vários casos confirmados de covid-19

O Derby County nesta terça-feira, dia 5, anunciou diversos casos confirmados de covid-19 e que por este motivo o clube fechará suas instalações.

Os comandados de Wayne Rooney vão jogar neste sábado contra o Chorley pela da Copa da Inglaterra e entraram em contato com a Liga para a resolução dos próximos jogos. Por enquanto, a partida ainda não foi cancelada.

A equipe inglesa se encontra na 22º colocação da segunda divisão, dentro da zona de rebaixamento.

Derby County can confirm that several first-team staff members and players have tested positive for COVID-19.

