Título do Palmeiras na Libertadores adia final da Copa do Brasil e mexe em pelo menos duas rodadas do Brasileiro

Campeão da Conmebol Libertadores, o Palmeiras terá pela frente, agora, o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Além disso, o Verdão também tem a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Mas, não para por aí. A conquista alviverde mexeu, ainda, em importantes datas do calendário nacional.

A primeira delas é na própria final da Copa do Brasil contra o Grêmio. As duas partidas, que estavam inicialmente marcadas para 11 e 17 de fevereiro, passaram para os dias 28 de fevereiro, um domingo, às 16h, e 7 de março, também no domingo, às 16h.

O motivo da remarcação é a disputa do Mundial de Clubes. Isso porque o Palmeiras entra em campo pela semifinal do torneio no dia 7 de fevereiro. Caso avance à final, a decisão será disputada no dia 11.

A conquista alviverde da América também provocou alterações no Campeonato Brasileiro. A partida entre Fluminense e Atlético-MG passou do dia 7 de fevereiro para o dia 10. A data corresponde a uma quarta-feira, às 21h30.

O outro confronto que sofreu alterações foi entre Corinthians e Athletico-PR. A partida, que acontecerá na Neo Química Arena, passou do dia 7 de fevereiro (domingo), às 16h, para a mesma data e horário de Fluminense e Atlético-MG.

O título palmeirense veio dos pés, ou melhor, da cabeça de Breno Lopes. O atacante, que entrou na segunda etapa, marcou aos 54 minutos após assistência de Rony e deu o bicampeonato da Libertadores ao Palestra.