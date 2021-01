Annabel Nascimento Machado, jornalista que foi humilhada por Nego Di em outubro do ano passado, ficou nervosa ao saber da participação dele no BBB21. A jovem, que também é influenciadora digital, desabafou sobre as ofensas desferidas a ela pelo humorista durante uma live. “Tive medo pela forma com que ele falou as coisas”, afirmou.

Em conversa com o ., Annabel contou que não sabia quem era Nego Di antes da live, na qual ele disse que ela –e outras feministas– são “cheiradoras de lança-perfume, se fazendo de loucas, acostumadas a chupar cacete no meio da rua e dar o rabo em carro por aí”.

“O primeiro contato que tive foi na live, ele começou a mandar várias mensagens, várias solicitações para participar enquanto eu estava falando. Até ligou para o influenciador [Fabrício Simão], dispersando todo o público, que passou a prestar atenção nele”, relatou a jornalista de 22 anos.

As ofensas aconteceram após Annabel deixar a transmissão, mas ela só viu o ocorrido no dia seguinte. “Eu estava em um momento bem frágil de saúde mental, decidi não assistir [na hora]”, explicou. “Fiquei chateada por ele ter dito tudo aquilo enquanto minhas seguidoras ainda assistiam. Entre elas, mulheres que já foram estupradas e abusadas”, lamentou.

Abalada com as ofensas e os ataques que passou a receber de fãs do humorista, a influenciadora não cogitou chamá-lo para conversar, pois deduziu que seria impossível ter qualquer tipo de diálogo, mas questionou Fabrício. “Perguntei: ‘Por que tu deixou ele falar aquilo tudo pelas minhas costas? Achei que queria minha ajuda, mas fui sacaneada'”, disse.

O influenciador, dono do Canal do Miami, respondeu que permitiu a entrada de Nego na live por ser fã dele. “Por ele ser exemplo para diversos homens, é extremamente perigoso reproduzir essas falas. Quando se é influenciador, muitas pessoas levam o que a gente fala ao pé da letra”, opinou Annabel.

Diante da situação, ela admitiu que teve ansiedade ao ver Nego Di anunciado pela Globo como um dos novo brothers, na última terça-feira (19). “Lembrei tudo o que aconteceu, mas depois fiquei tranquila porque pensei que, vigiado 24 horas, ele vai mostrar quem realmente é. Seja quem for”, observou.

“Várias pessoas vieram me falar que ele faz um personagem, que não é assim de verdade. Mas em uma live sobre um assunto tão sério, que é o estupro, não é o momento de fazer personagem de humor”, pontuou a influenciadora.

Entenda o caso

Em outubro de 2020, Annabel participou de uma live no Canal do Miami, a pedido do proprietário, Fabrício Simão, para explicar por que piadas com apologia a estupro são graves. O influenciador estava sendo investigado por uma fala sobre colocar substâncias em bebidas de mulheres sem que elas soubessem e, arrependido, queria ajudar seus seguidores a entenderem o problema do que havia dito.

“Ele [Fabrício] se comprometeu a mudar e disse que ia encerrar a live. Mas depois que saí, esse humorista [Nego Di] entrou”, contou. Em sua participação, Nego criticou a atitude do influenciador. “Tu te colocou na posição de alvo com essa mina aí. Vou falar a real: essas minas, pra fumar maconha em festa, são umas leoas. Aí faz uma piada, querem se juntar”, minimizou.

“Entendi que ele tentou usar o fato de que, se algumas mulheres usam drogas e fazem sexo em certos lugares, justificaria o estupro”, disse Annabel, à reportagem. Na época, a live não teve tanta repercussão. Porém, com o anúncio de que Nego Di entrou para o elenco do BBB21, o vídeo viralizou nas redes sociais.

Annabel decidiu se pronunciar para explicar o que havia acontecido, mas foi atacada novamente pelos fãs do humorista, que a acusaram de querer fama em cima dele, e perguntaram por que ela não havia se pronunciado antes. “Respondi que eu me pronunciei, sim”, afirmou a jornalista, que publicou em seu Instagram os prints datados com sua reação na época.

“Cada vez que uma mulher se pronuncia sobre algo que ela sofreu, a palavra dela é posta em dúvida. A mulher, na maioria das vezes, é vista como a pessoa que quer acabar com a vida do homem, quer pegar sucesso na carreira dele, nunca como alguém independente, que pode fazer o próprio sucesso”, pontuou Annabel.

Confira o pronunciamento da influenciadora abaixo: