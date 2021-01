Tancinha (Mariana Ximenes) não aguentará esconder de Beto (João Baldasserini) que teve uma recaída com Apolo (Malvino Salvador) em Haja Coração. Após confessar para Francesca (Marisa Orth) que está se sentindo uma ordinária, ela abrirá o jogo com o publicitário na novela das sete.

As cenas estão previstas para irem ao ar no próximo dia 4. O ex-casal ficará à flor da pele ao socorrer o cãozinho Tito. “Pais adotivos” do bicho de estimação, eles vão chorar na sala de espera de uma clínica veterinária. O animal terá sido atropelado na porta da casa da feirante.

O ex-caminhoneiro será extremamente gentil com a ex-noiva e também vai se declarar eternamente apaixonado por ela. Tancinha, que está com raiva dele porque acha que foi traída na véspera de seu casamento, tentará não ceder à tentação, mas acabará dando um beijaço no piloto.

Em seguida, ela desabafará no ombro de sua mãe e decidirá contar sobre seu deslize ao novo namorado. “Eu e o Apolo, a gente, a gente se beijou. E não foi um beijo roubado que nem a gente deu daquela vez. Foi um beijo de verdade. Me perdoa, Beto, eu precisava ser honesta com você”, contará a feirante.

O filho de Penélope (Carolina Ferraz) avisará que não é porque ela estava frágil que tinha que beijar o ex-noivo. “Fui fraca. Nunca escondi de você que eu ainda sinto uma coisa forte pelo Apolo. Ai, eu tive uma recaída”, disparará a mocinha. “Tudo culpa do pulguentinho”, bradará o publicitário, que mudará o tom porque a amada mandará ele não falar assim do cachorro.

Beto (João Baldasserini) vai perdoar a mocinha

“Não tem de misturar o Tito nessa história. Tito é nosso filho. Um filho que a gente pegou para criar e, agora, vai ter de aprender a dividir a guarda. E você vai ter que aceitar”, alertará a personagem de Mariana Ximenes.

“Eu tô me sentindo uma ordinária. Me desculpa, fica você de um lado e o Apolo do outro, mas tá sendo muito difícil. Vou ficar triste, mas, se você quiser terminar, eu vou aceitar”, vai disparar a irmã de Shirlei (Sabrina Petraglia). Beto falará que ela nem imagina o que ele fez para ficar com ela.

Balançada e perdão

“Não sei o que dizer, você e o Apolo de novo. Parece que eu nado, nado e acabo na praia”, balbuciará o personagem de João Baldasserini, antes de perdoar a recaída da namorada.

“Não foi traição, quer dizer, em teoria foi, mas com a sua sinceridade, me sinto respeitado, mesmo sabendo desse beijo. Até quando você diz que errou, você me faz ver que eu sou o errado. Como é que eu não vou te perdoar? Já perdoei. Eu te amo”, falará Beto à feirante.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.