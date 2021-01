Os pais de Capitu (Giovanna Antonelli) vão ficar muito abalados ao descobrirem, por meio de uma revelação maldosa de Clara (Regiane Alves), que a filha deles é garota de programa. Ao refletir sobre a situação em Laços de Família, Ema (Walderez de Barros) se perguntará onde errou, e Paschoal (Leonardo Villar) dirá que eles tiveram culpa, ao ignorarem os sinais e aceitarem as mentiras da jovem.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o casal receberá cuidados e conselhos dos vizinhos após o barraco na festa de casamento de Edu (Reynaldo Gianecchini) e Camila (Carolina Dieckmann). Ao ficarem sozinhos em casa, eles conversarão sobre o drama que terão de enfrentar.

Ema se lembrará de quando a filha era criança e queria ter a própria máquina de costura. “Ela dizia que, quando crescesse, ia ser costureira que nem a mãe dela”, lamentará a senhora. “Onde foi que eu errei?”, questionará ela, aos prantos.

A mãe de Capitu ainda perguntará ao marido se Clara não poderia estar mentindo, porque sempre teve ciúme de Capitu. “Acho que não, meu amor. Ninguém iria inventar uma história dessas. Não prestamos atenção, fomos deixando para depois. Fingimos não entender, não dando tanta importância. Tantos foram os sinais, os indícios”, Paschoal afirmará.

“Tivemos culpa, sim. Temos culpa pela pergunta objetiva e direta que não fizemos. Culpa pelas mentiras e mentiras que aceitamos, sabendo no fundo que faltava a verdade. Verdade existe uma só, aquela que não quisemos aceitar, que não quisemos ouvir”, ele completará.

Arrasada, Ema perguntará: “E agora, o que nós vamos fazer?”. Os dois chorarão juntos, repletos de tristeza. Capitu ficará tão envergonhada que nem terá coragem de ir para casa e encarar os pais.

