‘Tô suave’ · .

Horas depois de relatar uma perseguição e fazer um pedido de ajuda nas redes sociais na noite de domingo (17), Oliver Decesary, o MC Livinho, apareceu para tranquilizar os fãs, que estavam preocupados. O cantor deu seu depoimento todo suado e bastante ofegante. “Estou bem, estou suave”, disse ele.

“Obrigado, Deus. Obrigado, fãs. Foi só um susto”, escreveu ele, em um post no Instagram, sem dar detalhe algum do que havia acontecido. Depois do sumiço relâmpago, Livinho foi para a casa de seus pais, onde seu irmão, Elian Decesary, publicou uma foto do cantor sentado na cama. “Graças a Deus”, escreveu ele.

Depois do pedido de socorro, o funkeiro sumiu das redes sociais, e até seu irmão pediu aos seguidores notícias de Livinho, pois também não sabia o que tinha acontecido. Diversos amigos do cantor e MCs também se pronunciaram, dizendo que não conseguiam contato com ele estavam apreensivos.

As publicações feitas pelo funkeiro, que já foram apagadas, deixaram os fãs muito preocupados, e o nome dele ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. Mas há também quem acredite que os posts tenham sido apenas uma jogada de marketing para o lançamento de uma nova música.

O DJ Matt-D, amigo do cantor, também havia publicado vídeos nos quais aparecia correndo, mas ao ser questionado afirmou que não tinha nada a ver com as postagens de Livinho. No entanto, após o cantor aparecer, o DJ publicou um novo vídeo, em estúdio, gravando uma música, supostamente na voz de Livinho.

Confira: