Tobias se ‘hospeda’ em presídio e faz pedido inusitado a Leandro · .

Tobias (Thiago Rodrigues) fará um estágio no xilindró antes de pagar oficialmente por seus crimes em Amor Sem Igual. Ao perceber que precisará de uma fortuna para se livrar de Poderosa (Day Mesquita), o empresário procurará Leandro (Gabriel Gracindo) para ensiná-lo a lavar dinheiro. O advogado o aconselhará a dar um golpe na própria família na novela da Record.

O noivo de Vânia (Camila Mayrink) apostará todas as fichas em incriminar Poderosa (Day Mesquita) pelo homicídio de Ramiro (Juan Alba) para se dar bem no folhetim de Cristianne Fridman. Ele colocará a mão no bolso pela primeira vez para subornar Fonseca (Thierry Figueira).

O delegado cobrará uma boa grana para alterar os registros da perícia que a polícia fez na mansão dos Vianna na noite do crime nas cenas que serão exibidas a partir desta segunda (4).

Contra a parede, o antagonista de Thiago Rodrigues gastará boa parte de suas economias para comprar o silêncio do detetive. Ele, porém, surtará ao descobrir que alguém espalhou uma série de câmeras escondidas pela propriedade da família em meio à sua vingança –uma delas poderá provar quem é o verdadeiro assassino do patriarca.

O mau-caráter sondará alguns seguranças, que se mostrarão desconfiados da proximidade entre a protagonista de Day Mesquita e Olympia (Françoise Forton). Ele então raspará o resto de suas economias para oferecer uma boa recompensa à cafetina em troca das gravações. A dona do Mademoiselle Night Club, entretanto, negará toda a história e não aceitará a quantia.

De volta à estaca zero, Tobias quebrará a cabeça para descobrir quem está com as gravações. Ele então recorrerá aos préstimos do advogado interpretado por Gabriel Gracindo, que o ensinará um método rápido e rasteiro de levantar recursos suficientes para investigar ameaças anônimas.

Orientado por Leandro, o crápula pedirá uma segunda chance a Fernanda (Barbara França) para voltar a trabalhar nos negócios familiares. Certa de que o irmão defendeu o pai na hora da morte, a jovem empossará o rapaz como seu braço direito na Brás Talentos sem perceber que está prestes a levar uma nova rasteira.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano. O folhetim chega ao fim no próximo dia 18 para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela da Record publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor Sem Igual e outras novelas.