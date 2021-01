Tobias vai preso e ‘queima no inferno’ com castigo final · .

Tobias (Thiago Rodrigues) será lançado ao inferno pela avó Norma (Selma Egrei) na reta final de Amor Sem Igual. A madame revelará que instalou câmeras de segurança na mansão dos Viana e entregará as gravações à polícia. O mauricinho apodrecerá em uma cela apertada ao lado de Fonseca (Thierry Figueira) e Leandro (Gabriel Gracindo) na novela da Record.

Um deslize do noivo de Vânia (Camila Mayrink) vai ser fundamental para que Rosa Flor (Brenda Sabryna) feche ainda mais o cerco contra o mau-caráter no folhetim de Cristianne Fridman. A policial federal grampeará uma conversa entre o playboy e o antagonista de Gabriel Gracindo –ele terá ido até o presídio para aprender a lavar dinheiro com o comparsa.

A detetive ainda dará uma prensa em Fonseca, que entregará todo o esquema criminoso para jogar o assassinato de Ramiro (Juan Alba) nas costas de Poderosa (Day Mesquita). O xeque-mate, entretanto, ficará a cargo da personagem de Selma Egrei nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda-feira (11).

Norma arrancará a máscara do neto ao exibir o vídeo em que ele acerta um disparo à queima-roupa no empresário interpretado por Juan Alba. “A senhora colocou as câmeras?”, gaguejará o crápula. “Queria te acompanhar de perto. Tentar mudar o rumo do caminho que você vinha escolhendo”, explicará a avó de Fernanda (Barbara França).

Tobias perceberá que pagará por todos os seus pecados com juros e correção monetária ao dar de cara com Fonseca e Leandro assim que chegar ao presídio. Ele entrará em parafuso ao descobrir que passará três décadas ao lado dos cúmplices.

O vilão de Thiago Rodrigues também não mostrará nenhum arrependimento em uma conversa com os companheiros de cárcere. “Eu faria tudo de novo”, assegurará o malandro.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março do ano passado. O folhetim chega ao fim no próximo dia 18 para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

Confira o resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 7 de dezembro

Delegado Fonseca diz que Jorge e Rosa Flor estão blefando, porém, a policial federal afirma que têm provas e uma testemunha, que é revelada ser Mosar. Miguel apresenta para Furacão o detetive particular Felipe, que contratou para encontrar Poderosa. Pedro fala para José Antônio que o novo franqueado foi um sucesso.

Delegado Fonseca recebe voz de prisão. Tobias convence Fernanda a dar mais uma chance para ele voltar a trabalhar na agência. Dona Sonia e Fabiana se aborrecem com a atitude de Fernanda. Em conversa pelo celular, Tobias avisa a Donatella que finalmente estará de volta a Bras Talentos.

No posto de gasolina, Leilinha leva comida para poderosa, e as duas vão ver Felipe mais adiante. Elas ficam apreensivas. Leilinha resolve ir até Felipe lhe oferecer um programa. O detetive não aceita e começa a perguntar por Poderosa, mas Leilinha diz que não tem tempo para perder e sai.

Olympia liga para Tobias e diz que Fonseca está preso e que o próximo a usar algemas será ele. Rosa Flor diz saber que Fonseca falsificou o resultado comprovando que Tobias matou Ramiro. Jorge oferece o benefício de uma delação premiada em troca do resultado original.

