O Flamengo vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. O atual campeão passou de favorito ao título a ameaçado de ficar fora da Conmebol Libertadores. Mas para o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, as cobranças são normais e todos no clube ainda acreditam no título.

Na chegada da delegação rubro-negra em Goiânia, neste domingo (17), o dirigente falou ao canal Gustavo Henrique Dando Choque.

“Todo mundo aqui acredita no título, acredita nessa reta final. Jogo difícil, ali embaixo na tabela todo mundo tentando se salvar. É difícil cada um pelo seu motivo, Vamos ver se o Flamengo faz um bom jogo”, afirmou Braz.

A equipe de Rogério Ceni vem de três jogos sem vitória, com empate diante do Fortaleza e derrotas para Fluminense e Ceará. Além disso, foram cinco gols sofridos e somente um marcado nesses jogos.

O retrospecto recente gerou, portanto, uma forte reação da torcida. Braz, entretanto, vê tudo como normal.

“A semana foi tensa, fui cobrado pela torcida. Isso faz parte, é do jogo, a torcida aqui em Goiânia também está toda apoiando o time do Flamengo. A gente fica feliz com isso, com o reconhecimento. É isso, é reta final e vamos ver o que a gente vai arrumar”, concluiu o dirigente.

Na quinta posição na tabela do Brasileirão, o Flamengo precisa vencer o Goiás na noite desta segunda-feira (18) para retornar ao G-4. A partida da 30ª rodada está programada para às 20 horas, na Serrinha.