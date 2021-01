‘Todos os clubes nos procuraram para investirmos’

Em 2015, Leila Pereira chegava ao Palmeiras como presidente da Crefisa e da Faculdade das Américas, que desde então estampam essa camisa e ajudam o clube.

Os anos se passaram, milhões e milhões foram gastos, títulos conquistados, e a hoje conselheira do Verdão revelou como essa parceria de sucesso gerou o desejo de uma ‘Tia Leila’ em outros clubes.

Em live feita no Instagram ao lado do jornalista Reinaldo Gottino, a empresária foi questionada se era convidada para patrocinar outras equipes:

“Atualmente, nem tanto. Quando começamos essa parceria com o Palmeiras, todos os clubes, todos… Médios, grandes, todos nos procuraram para que nós investíssemos também em outros clubes. E quando nos procuram, mandam camisa com meu nome, com o nome da empresa…”, contou Leila.

Mas não passa pela cabeça dela entrar patrocinar outras equipes? Aí a conselheira explica que o coração fala mais alto, e ainda revela que não foi muito pensada sua chegada no Palmeiras…

Leila Pereira Gazeta Press

“Aí que entra a paixão e a razão. Nós entramos no Palmeiras de coração. Não foi nada planejado, não houve estudo de marketing, absolutamente nada. Foi única e exclusivamente de coração, porque eu sou palmeirense, meu marido é palmeirense, o Palmeiras estava há dois anos sem patrocínio, em uma situação difícil, então resolvemos investir. Por causa dessa visibilidade enorme que o Palmeiras deu às nossas marcas, outros clubes nos procuraram.”

Leila ainda aproveitou a oportunidade para dizer que respeita os torcedores de todos os times e que acha que a parceria de suas empresas com o Palmeiras poderiam servir de exemplo para os outros clubes.

“Nós poderíamos ser um modelo para que outras empresas vislumbrem essa possibilidade. O futebol é um meio muito forte para divulgar suas marcas, então que outras empresas façam com outros clubes. Quero o futebol forte, quero meu clube forte, luto sempre por isso, mas é importante o futebol como um todo. Todo mundo sai ganhando. Jogadores, torcedores, jornalistas…”