Torcedores apoiam delegação palmeirense antes do embarque para Buenos Aires

Adversário do River Plate na semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras viaja para Buenos Aires na tarde deste domingo. Reunidos nas imediações do Aeroporto de Guarulhos, dezenas de torcedores manifestaram apoio à delegação antes do embarque.

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, publicou imagens da manifestação por meio do Instagram. Com bandeiras, instrumentos musicais e fogos de artifício, o grupo cantou músicas de incentivo enquanto o ônibus da delegação se aproximava.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mancha Alvi Verde (Oficial) (@manchaverdetorcida)

O último treinamento para a partida será realizado na tarde desta segunda-feira, já em solo argentino. O primeiro confronto entre Palmeiras e River Plate pela semifinal da Copa Libertadores está marcado para as 21h30 (de Brasília) de terça, no Estádio Libertadores de América.

O técnico português Abel Ferreira deve escalar o seguinte time titular na Argentina: Weverton; Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Gabriel Veron), Rony e Luiz Adriano.