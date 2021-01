Torcedores brincam com ‘azar’ do Santos na Libertadores após patrocínio do Fortnite

A vitória do Palmeiras sobre o Santos na final da Conmebol Libertadores rendeu até doações no mundo dos e-Sports.

Patrocinador máster do Peixe na partida disputada no Estádio do Maracanã, o Fortnite foi alvo de gozações nas redes sociais após o time da Vila Belmiro ser derrotado na decisão.

O Santos é um dos dois únicos times brasileiros, junto com o Bahia, que fazem parte da lista de 23 clubes ao redor do mundo que entraram dentro do Fortnite com os uniformes de jogo.

O Fortnite zicou o Santos. — Pigoutz (@pigoutz) January 30, 2021

Santos só perdeu por causa do Fortnite na camisa — kkenzo (@kenzocaa) January 30, 2021

Culpa do fortnite de patrocinar o Santos — use code PPL (@Papelindo) January 30, 2021

colocaram fortnite na camisa do santos e zicou — Murilø (@MuriloGuareski) January 30, 2021

Fortnite zikou o Santos! Se tivesse metido um FreeFire isso não teria acontecido kkkkk — Leonardo Santos (@elfumondice) January 30, 2021

Além do escudo do time, a Epic Games adicionou a comemoração clássica de Pelé, ídolo do clube da Vila Belmiro, dentro do game.

O Santos já tem uma relação de longa data com os e-Sports, investindo no cenário desde 2015, com a parceria com a Dexterity e passou por diversas mudanças dentro da administração do clube.

Ainda neste ano, o clube se desfez do acordo de naming rights com a empresa de investimentos HotForEx e atende apenas por Santos eSports.