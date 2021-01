Torcedores de São Paulo e Santos brigam em Campinas no dia do clássico; polícia registra disparo de tiros

Neste domingo (10), São Paulo e Santos se enfrentaram no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e quem levou a melhor foram os visitantes, que venceram por 1 a 0. Na casa do Tricolor Paulista, vazia por conta da pandemia da COVID-19, o clima foi tranquilo, bem diferente de Campinas, no interior paulista.

Também neste domingo, foi registrada uma briga entre torcedores rivais das duas equipes. Segundo a polícia, cerca de 40 pessoas participaram do confronto, que não teve nenhum ferido. Houve, porém, registro do disparo de tiros.

A briga aconteceu na região da Avenida John Boyd Dunlop. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o confronto, com grupos armados com pedaços de paus e ainda rojões. Equipes Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) foram chamadas para intervirem.

Ninguém foi preso na ação, que por volta das 20h já havia sido encerrada. Corpo de Bombeiros e Samu também não foram acionados.

Em campo, a derrota do São Paulo deixou a equipe do técnico Fernando Diniz em situação menos confortável na liderança, já que o Internacional, que venceu o Goiás por 1 a 0, no Beira-Rio, agora tem 53 pontos, contra 56 do Tricolor.