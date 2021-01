Torcedores do São Paulo protestam em frente ao CT e pedem saídas de Diniz e Daniel Alves

A manhã desta sexta-feira (22), foi marcada por um protesto de torcedores do São Paulo no CT da Barra Funda. Com faixas, eles pediram as saídas do técnico Fernando Diniz e o meia Daniel Alves, camisa dez e capitão do time.

Palpitômetro: Quais são os favoritos em cada jogo da 32ª rodada? Escolha!



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a torcida jogando milhos de pipoca e gritando ‘time pipoqueiro’. “Diniz, c****, pede demissão”, “vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha” e “Daniel Alves, vai se f****, o meu São Paulo não precisa de você” foram alguns cânticos usados pelos torcedores são-paulinos.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

A torcida também lembrou do longo jejum de títulos. Em uma das faixas, eles escreveram ‘Chega. 12 anos de vexames’. Vale ressaltar que o São Paulo venceu a Sul-Americana de 2012, mas os dizeres se referem ao último título brasileiro da equipe, conquistado em 2008.

O São Paulo vive fase ruim na temporada. Após ser goleado por 5 a 1 para o Internacional no Morumbi, a equipe perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, onde chegou a ter vantagem de sete pontos.

Após a derrota, cresceu a pressão sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz, que foi mantido no cargo. Na última quinta-feira, o diretor executivo Raí e o capitão Daniel Alves concederam entrevista coletiva e ressaltaram a confiança que possuem no trabalho do treinador, que dirige o São Paulo desde 2019.

A prova de fogo deve ser contra o Coritiba, no próximo sábado (23), às 19h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma derrota pode decretar a saída da comissão técnica do São Paulo e agravar a crise.