Torcida do Botafogo picha muro com imagem de Túlio Lustosa

A situação no Botafogo segue delicada no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Athletico no Nilton Santos aumentou a chance dos alvinegros de serem rebaixados para a Série B.

Nesta quinta-feira, um dia depois do revés, os muros de General Severiano amanheceram pichados. Chamou a atenção a imagem de Túlio Lustosa, ex-jogador e atual gerente de futebol do Botafogo, ter sido pintada. Além disso, onde estava escrito seu nome, foi escrito a palavra “Lixo”.

Túlio Lustosa chegou ao clube, mas não conseguiu trazer reforços de peso ou modificar a situação dentro do Botafogo. Com isso, o dirigente é mais criticado pela torcida.

O Botafogo se reapresenta nesta quinta-feira e inicia a preparação para o clássico de domingo, contra o Vasco, em São Januário. Para esta partida, Eduardo Barroca terá os desfalques de Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi, suspensos.