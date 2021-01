Torcida faz festa antes de viagem do Santos para o Rio de Janeiro

Três dias antes do jogo mais importante da temporada para o Santos, a torcida fez festa no caminho que o ônibus da delegação fez até chegar ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Uma parte do elenco do Santos – que não jogou contra o Atlético-MG nesta terça-feira – embarca nesta quarta-feira, às 12h, para o Rio de Janeiro, onde será disputada a final da Copa Libertadores. A equipe de Cuca tem treino marcado para às 17h no CT do Fluminense, nas Laranjeiras. Além desse treinamento, o Peixe tem atividades marcadas para os próximos dias.

A partida contra o Palmeiras pela final da Libertadores acontecerá neste sábado, no Maracanã. Mesmo vindo de uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, o Peixe tem bom retrospecto jogando finais em terras cariocas, o que aumenta a confiança para a decisão.