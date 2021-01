torneio de 2021 terá início menos de um mês depois da final entre Palmeiras e Santos; veja calendário e classificados

Enquanto Palmeiras e Santos comemoram a vaga na final da Conmebol Libertadores, que será disputada no próximo dia 30, no Maracanã, o calendário de 2021 já foi divulgado. E o início da próxima edição do torneio será bem próximo ao fim da atual edição que terá uma equipe brasileira campeã.

De acordo com a Conmebol, o sorteio das fases preliminares e de grupos está prevista para o dia 5 de fevereiro, em Assunção, capital paraguaia. Já as partidas prévias começarão a ser disputadas duas semanas depois.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A fase de grupos está prevista para iniciar em abril e ir até o final de maio. Em julho serão disputadas as oitavas de final, em agosto, as oitavas, em setembro, as semifinais e a final única sendo disputada no dia 20 de novembro.

Ao todo, são 30 equipes, até o momento, confirmadas para a edição de 2021 da Libertadores. Veja abaixo a lista por país:

ARGENTINA

Boca Juniors

River Plate

Racing

Argentinos Juniors

Vélez Sarsfield

BOLÍVIA

Bolívar

The Strongest

Always Ready

Royal Pari

CHILE

COLÔMBIA

Independiente Santa Fé

América de Cali

Junior Barranquilla

Atlético Nacional

EQUADOR

Independiente Del Valle

Universidad Católica

LDU

Barcelona de Guayaquil

PARAGUAI

Cerro Porteño

Olimpia

Libertad

Guaraní

PERU



1 Relacionado

VENEZUELA

Deportivo La Guaira

Deportivo Táchica

Deportivo Lara

Caracas

Brasil e Uruguai ainda não tem os representantes definidos por conta dos campeonatos nacionais ainda estarem em andamento.