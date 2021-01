Tottenham sofre, mas ‘acorda’ no fim, vence lanterna da 2ª divisão e avança na FA Cup

Jogando fora de casa na quarta fase da FA Cup, a Copa da Inglaterra, o Tottenham venceu o Wycombe Wanderers por 4 a 1 nesta segunda-feira.

Apesar do placar, a partida não foi fácil para os Spurs de José Mourinho, que escalou uma equipe reserva entre os titulares.

O Wycombe voltava de um surto de COVID-19 em seu elenco e é o lanterna da Championship, a segunda divisão da Inglaterra.

Mas mesmo assim os mandantes saíram na frente do placar, aos 25 minutos, com Onyedinma. Nos acréscimos do primeiro tempo, Gareth Bale empatou.

Na etapa final, Mourinho aos poucos foi colocando suas estrelas, como Son e Kane, mas foi só a partir dos 41 minutos do segundo tempo que os Spurs tomaram a frente do placar, com Winks.

Na sequência, Ndombele fez mais dois gols e fechou a conta para os Spurs.

Com o resultado, o Tottenham vai às oitavas de final da FA Cup e enfrenta o Everton na próxima fase.