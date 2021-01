Tottenham vence o Brentford e está na final da Copa da Liga Inglesa

Em busca do título. O Tottenham recebeu o Brentford nesta terça-feira pela semifinal da Copa da Liga Inglesa e o time de José Mourinho venceu a equipe da segunda divisão nacional para confirmar a vaga na final do torneio. Com gols de Sissoko e Son, os Spurs venceram por 2 a 0.

+ Veja a tabela da Premier League

CATEGORIA

O Tottenham abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo no Tottenham Hotspur Stadium, na capital Londres. O lateral-esquerdo Reguilón recebeu passe de Dier, levantou a cabeça e cruzou na medida para o volante Sissoko. O camisa 17 sequer precisou pular para cabecear e mandar para o fundo do gol.

SALVE A TECNOLOGIA

No segundo tempo, o jogo estava equilibrado, principalmente pela necessidade do Brentford em buscar o gol de empate e buscar a disputa por pênaltis. Aos 19 minutos, Toney recebeu na área, marcou de cabeça, mas o VAR pegou um impedimento milimétrico do centroavante e anulou o gol.

CONTRA-ATAQUE MORTAL

Cinco minutos depois do árbitro de vídeo anular o gol do Brentford, o Tottenham deu um golpe fatal na equipe de Thomas Frank. Em rápido contra-ataque, Kane tocou para Ndombélé, que enfiou linda bola para Son. O sul-coreano limpou a marcação e bateu forte para dar números finais ao jogo.

​

+ Thiago Silva, David Luiz e mais: veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021

SEQUÊNCIA

​Na final da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham espera o vencedor do clássico entre Manchester United e Manchester City, que se enfrentam nesta quarta-feira. Na sequência da temporada, os Spurs pegam o Marine, da sétima divisão da inglesa no domingo, em jogo válido pela Copa da Inglaterra.