Trabalhe no SAMU: Concurso vai abrir inscrições na próxima semana! Salários de até R$ 4.318,72

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) vai abrir na quinta-feira da próxima semana, 28 de janeiro, as inscrições do novo edital de seleção para o preenchimento de 70 vagas. As vagas, liberadas pela Prefeitura de Osasco-SP, visa selecionar candidatos de seis cargos de nível técnico ou superior de escolaridade.

As chances chances são oferecidas aos cargos de Condutor de Veículo de Urgência – 28; Rádio Operador – 1; Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – 5; Técnico em Enfermagem Intervencionista – 18; Enfermeiro Intervencionista – 5; e Médico Regulador Intervencionista – 13.

O salário do Médico Regulador poderá chegar a até R$ 4.318,72. Para os outros cargos, os ganhos ficam entre R$ 929,78 e R$ 4.038,93.

Para ocupação dos cargos, além do nível de escolaridade, os candidatos deverão ser brasileiro, nato ou naturalizado; comprovar as experiências profissionais; ter, no mínimo 21 anos de idade para o emprego de Condutor de Veículo de Urgência; ter no mínimo 18 anos de idade para os outros cargos; estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, bem como com o CPF regularizado; ter aptidão física e mental; e não ter sofrido demissão a bem do serviço público, por justa causa ou possuir quaisquer penalidades.

Inscrições e Etapas

Para concorrer a uma das vagas no processo de seleção para o SAMU, o candidato deverá se cadastrar entre 10h do dia 28 de janeiro de 2021 até às 00:00 de 4 de março pelo site da Vunesp, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição cobrada no concurso tem valores de R$ 44,50, R$ 56,50 ou R$ 82,20, de acordo com o cargo pretendido.

O concurso vai contar, ao todo, com duas fases, conforme disposto a seguir:

Prova objetiva: a ser aplicada a todos os cargos no dia 11 de abril de 2021- Tarde;

a ser aplicada a todos os cargos no dia 11 de abril de 2021- Tarde; Prova prática – somente para o cargo de Condutor de Veículo de Urgência.

Segundo o edital de abertura, para realização da prova prática, será publicada uma convocação oficial no site da Vunesp, banca do certame.

