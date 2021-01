‘Trabalhei mais aqui do que na Europa’

Nesta sexta-feira (15), o técnico Abel Ferreira completará 72 dias de sua estreia no Palmeiras. A primeira partida do português à frente do Verdão aconteceu no dia 5 de novembro, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.

Desde então, o feito do treinador à frente do Palmeiras é notável. Mesmo em meio a uma maratona de confrontos por três competições, o time paulista é finalista da Copa do Brasil, da Conmebol Libertadores e ainda tenta brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Diante do Grêmio, Abel Ferreira completará 18 partidas sob o comando do Palmeiras. Por conta da pandemia da COVID-19 e da presença do Palmeiras em todas as competições, o treinador mal tem tido tempo para treinar a equipe e alcançou a média de uma partida a cada quatro dias.

Para efeito de comparação, o treinador só atingiu o mesmo número de partidas no PAOK, da Grécia, seu último clube, em um período superior a quatro meses. Na última quinta-feira (13), durante a coletiva do sorteio dos mandos de campo da decisão da Copa do Brasil, o técnico brincou sobre a intensidade do trabalho no Brasil.

“Nós estávamos no carro vindo para cá e eu até brinquei com o presidente. Estou aqui há dois meses e fiz mais partidas do que em seis meses na Europa. Tem uma partida a cada dois, três dias”, disse o português.

O Alviverde recebe o Grêmio, na noite desta sexta-feira (15), às 21h30. A vitória pode colocar o time de Abel Ferreira na quarta colocação, com 50 pontos ganhos, seis pontos atrás do líder São Paulo.

Dentre os times da Série A, o Palmeiras foi quem mais entrou em campo. Foram ao todo 61 partidas na temporada 2020, que ainda não terminou, com 34 vitórias, 18 empates e apenas nove derrotas.